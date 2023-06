Mes, FdI ferma l’esame dell’Aula: “Sospensiva per quattro mesi”

Mes, la maggioranza presenta alla Camera una sospensiva di 4 mesi

"Ho sentito parlare di differenze tra i partiti di centrodestra, di lotte interne nella maggioranza... Signori vi do una cattiva notizia al riguardo, i gruppi di centrodestra hanno presentato la questione sospensiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento della Camera". Quindi, il deputato di FdI Andrea Di Giuseppe ha annunciato in Aula alla Camera, a nome della maggioranza, che la richiesta formalizzata oggi, è quella "di non procedere all'esame dell'a.c. 712 per un periodo di quattro mesi, alla luce delle modifiche".

Di Giuseppe (FdI): "Resta il rischio stigma"

"Resta il fatto che utilizzare il Mes comporta il rischio di stigma e di perdita di potere contrattuale sul piano europeo e internazionale". In sostanza, e' questa una delle argomentazioni principali avanzate in Aula dal deputato FdI Andrea Di Giuseppe, unico a intervenire a nome della maggioranza, nel corso della discussione generale alla Camera sulla ratifica del Mes.

La maggioranza basa allora la richiesta di sospensiva di quattro mesi presentata oggi agganciandola alle "modifiche apportate al Trattato istitutivo del Mes, a seguito dei recenti cambiamenti nel contesto internazionale, di cui il Mes verrebbe chiamato ad operare considerato che sia ancora in fase di attesa di quelle che potrebbero essere le nuove regole del Patto di stabilita' europeo, del completamento dell'unione bancaria e dei meccanismi di salvaguardia finanziaria". "Si ritiene opportuno procedere, quindi, con maggiori approfondimenti del funzionamento del Mes vista la delicatezza degli argomenti trattati".