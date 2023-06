Sapelli: "Mes trappola per topi, Meloni ha ragione. Sconcertante Giorgetti"

Mattarella dietro Giorgetti? "Sicuramente abbiamo un presidente della Repubblica molto europeista..."

"Giorgia Meloni fa questa scelta in primo luogo perché deve mantenere fede alla promessa fatta agli elettori e comunque usa la sospensione e il rinvio per avere maggiore forza per negoziare sul tema dei migranti e su altre questioni". Con queste parole l'economista Giulio Sapelli, intervistato da Affaritaliani.it, spiega la decisione del governo e in particolare della presidente del Consiglio di prendere tempo (almeno fino a settembre) per la ratifica in Parlamento del Mes.

"Io l'ho detto quattro anni fa, il Mes è una trappola per topi, si tratta di un'entità finanziaria autonoma che prende decisioni politiche. Non risolve la crisi delle banche ma semplicemente applica il bail-in contro il quale mi sono sempre battuto. Di fatto, scarica la responsabilità delle banche sugli azionisti. La ratifica del Mes, inoltre, ha peggiorato la sua governance perché prevede l'applicazione di misure economiche indipendentemente da qualsiasi controllo del potere politico. Si tratta di una sorta di agenzia che opera autonomamente e che giudicherà sempre autonomamente il livello di pericolo di un Paese applicando misure che non si possono negoziare né a livello europeo né a livello nazionale".