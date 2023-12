Mes, Gasparri (FI): "Ratificarlo non vuol dire utilizzarlo"

"Francamente mi pare una discussione sopravvalutata"

"Non voglio vedere la questione del Mes in maniera utopica. Come ha detto Antonio Tajani, devono essere fatte l'armonizzazione della politica fiscale europea, la revisione del Patto di Stabilità e l'unione bancaria. Poi c'è anche il Mes, ma l'eventuale ratifica non vuol dire l'utilizzazione. Nessuna fobia sul Mes, che va visto nel complesso degli altri elementi che ho citato per il bene dell'Europa. Francamente mi pare una discussione sopravvalutata". Lo ha affermato Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, durante il dibattito alla Camera dei Deputati organizzato da Confederazione Aepi e Affaritaliani.it sulla manovra per il prossimo anno.