Legge di Bilancio: affaritaliani.it e Aepi discutono il futuro delle imprese

Roma, Legge di Bilancio 2024: affaritaliani.it e Aepi insieme per indagare il futuro di imprese e professionisti

Venerdì 15 dicembre, presso la Sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati di Palazzo Theodoli-Bianchelli, a Roma, si è tenuto l’evento "Legge di Bilancio 2024: il Futuro di Imprese e Professionisti, Tra Paure e Speranze". Organizzato da Aepi in collaborazione con affaritaliani.it e Informazioni Parlamentari, il meeting ha rappresentato un momento chiave per dibattere sul destino economico del Paese.

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2024, il Governo si appresta a delineare le linee guida che orienteranno la politica economica: imprese e professionisti restano in attesa, divisi tra le incertezze del futuro e la speranza di riforme che possano favorire una crescita sostenibile. Scopo dell’evento, partire dalla manovra e capire la Legge di Bilancio, attraverso il confronto e le opinioni degli ospiti presenti.

Ad aprire i lavori, che hanno visto la moderazione del Condirettore di affaritaliani.it Marco Scotti, una tavola rotonda cui hanno preso parte Celestino Bottoni, Vicepresidente Coordinatore Aepi Professioni, Federica Daga, Senior Advisor InfoParlamento, Sandro Franchi, Responsabile Sicurezza sul Lavoro, Alessandro Peron, Responsabile Logistica e Trasporti e Patrizia Gabellone, Vicepresidente per il Lavoro e Welfare. A seguire, il dibattito è proseguito con gli interventi dell’On. Simona Bonafè, del Sen. Carlo Calenda, del Sen. Maurizio Gasparri e del Sen. Stefano Patuanelli.

Nel corso dell'incontro, tra i principali temi emersi, la centralizzazione delle decisioni politiche, come richiamato all’attenzione da Simona Bonafè, le preoccupazioni sull'aumento del cuneo fiscale e i tagli alla spesa sociale e sanitaria. Il Senatore Calenda ha posto l’accento sulla chiusura del Superbonus e sottolineato l'importanza di investire maggiormente in scuola, sanità e sicurezza. A destare preoccupazione, secondo Calenda, anche l’impiego delle risorse del PNRR.

Le conclusioni sono state affidate a Mino Dinoi, Presidente Confederazione Aepi, che assieme al Condirettore Marco Scotti ha raccontato l’obiettivo della nuova partnership tra affaritaliani.it, Aepi e Info Parlamento. La partnership ambisce è creare laboratori di informazione e nuove sinergie, con il fine di offrire un servizio che dia voce anche a coloro che non sono in grado di farsi ascoltare, come piccole e microimprese e liberi professionisti. Fondamentale, ha specificato Dinoi, è che al centro venga messo sempre il bene comune del Sistema Paese.

Le parole di Marco Scotti, Condirettore affaritaliani.it, e di Mino Dinoi, Presidente Confederazione Aepi

“Come Affaritaliani ci stiamo occupando sempre di più della grande economia, ma anche di temi che riguardano le piccole e medie aziende e i professionisti. Conoscere un mondo come quello di Aepi, diventando progressivamente partner attraverso un accordo che ci vedrà legati anche nel 2024, ci permette di raccontare un tessuto produttivo molto importante per la nostra economia, e al tempo stesso avere un punto di vista prestigioso e autorevole”, ha affermato Scotti.

“Da questo percorso nasce l’opportunità di dare voce alle piccole imprese e ai professionisti in un contesto nazionale e istituzionale dove spesso vengono emarginati. L’obiettivo è spiegare le difficoltà e le proposte di un comparto: quello delle microimprese, che rappresentano il 70% del mondo produttivo del nostro Paese. Vogliamo raccontare le loro storie: questa partnership diventa fondamentale per offrire un servizio alla collettività”, ha concluso Dinoi.