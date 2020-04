Mes, i renziani: "Va attivato se non arrivano strumenti più vantaggiosi"

"Siamo chiamati in questa fase difficile per il Paese a fare gli interessi della collettività non a battaglie demagogiche". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se Italia Viva escluda categoricamente l'utilizzo del Mes o se invece dovrebbe essere una possibilità da prendere in considerazione.

"Ad oggi - afferma l'esponente del partito guidato da Matteo Renzi - l’unico strumento immediatamente utilizzabile per finanziare a bassi tassi l’emergenza in Italia sono gli Eurobond emessi tramite il Mes a cui, grazie all’intelligente lavoro del ministro Gualtieri, sono state tolte le negative condizionalità. Se non arrivano strumenti più vantaggiosi nel prossimo vertice il Mes va attivato", conclude Rosato.