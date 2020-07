Mes, Lega in 'tackle' su Berlusconi: “FI contro l’interesse nazionale”

"Sul Mes la posizione di Forza Italia è contro l’interesse nazionale italiano". E' quanto dichiarano fonti leghiste interpellate dall'Agi in risposta all'intervista di questa mattina in cui Silvio Berlusconi a Repubblica ribadisce come sia necessario accedere alla risorse del Mes. Una frattura già esistente fra Lega e Forza Italia ma che mai come oggi è arrivata al punto più acuto. La Lega infatti, non si mai era espressa in tali termini sebbene il suo segretario Matteo Salvini avesse manifestato il proprio disappunto sull’intenzione di Forza Italia di accedere al Fondo salvi stati.

Ma c’è un altro punto che divide gli alleati, ed è la possibilità di un nuovo esecutivo post-Conte. Forza Italia potrebbe entrare al governo "con una nuova maggioranza", ha fatto sapere Berlusconi. "Non credo che esistano le condizioni per un governo d'unità nazionale - ha precisato l’ex premier - nè servirebbe all'Italia un governo con forze politiche antitetiche tra loro, come FI e M5s”. Tuttavia se "in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati". Ma gli “alleati” del Carroccio non ci stanno nemmeno su questa ipotesi e replicano “La via maestra sono le elezioni. Mandare a casa un governo che blocca tutto è vitale per il futuro dell’Italia".