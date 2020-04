Mes, lite Gualtieri-Borghi nel corso dell'audizione sul Def

Botta e risposta tra il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il presidente leghiosta della commissione Bilancio, Claudio Borghi, sul Mes. Nel corso dell'audizione sul Def il ministro ha accusato Borghi di utilizzare "strumentalmente" questioni non fondate. "Non mi dia del bugiardo, sono le cose che lei approva che la smentiscono", ha replicato seccamente Borghi. E il ministro ha incalzato: "Non ha mancato occasione per riproporre un argomento non corretto, l'Eurogruppo ha proposto al Consiglio Ue di lavorare a una nuova linea che non e' ancora stata stabilita, deve essere istituita e cio' non e' ancora avvenuto. Istituire uno strumento e' cosa diversa che decidere di farvi ricorso, esiste un passaggio in cui si dice che bisogna stabilire senza condizioni una linea di credito, poi un passaggio in cui questa linea si stabilisce e poi un passaggio in cui gli stati membri decidono se farvi ricorso. Sono passaggi diversi che voi appositamente confondete". Chiudendo l'audizione Borghi ha fatto notare al ministro di non aver risposto alla domanda sul mandato dell'Eurogruppo.(AGI)Gio 281533 APR 20 NNNN