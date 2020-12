MES/M5S: Grillo perde, Conte si prende il Movimento

Nelle turbolenti votazioni parlamentari sulla modifica del Meccanismo Economico di Stabilità, il famigerato e, per tanti versi, odiato MES di cui tanto si è discusso in queste ultime settimane, oltre alle varie partite alquanto stucchevoli, scontate o finte che hanno dominato la scena mediatica, una questione -assai significativa- è passata sotto silenzio.

Il Movimento 5 Stelle è passato di mano!

Ed il "si" della compagine grillina ne rappresenta la prova provata; in gergo, la pistola fumante.

Come si ricorderà, infatti, negli scorsi giorni -con la pomposità che gli è propria- il fondatore Beppe Grillo aveva decretato addirittura la “morte del MES” come conseguenza del voto negativo grillino. Uno sfratto al MES risuonato in molte stanze come un avvertimento (se non un vero e proprio licenziamento) per il Premier Giuseppe Conte.

Segnale ben recepito a Palazzo Chigi che l'altro ieri, all'ombra degli striduli di un nuovo “Capitano in cerca d’autore”, ha consumato la sua vendetta politica.

Per la prima volta il Movimento, nella sua rappresentanza parlamentare, ha voltato le spalle al suo fondatore per consegnarsi mani e piedi al nuovo “capo” Giuseppe Conte.

Una rivincita politica perseguita senza sceneggiate, senza grida, senza minacce o quant’altro. Tutto nella più serafica naturalezza di chi conosce bene le regole di un potere che oggi, causa anche la pandemia, lo blinda alla poltrona.

Altro che “Premier per caso”!

C'è di più. Intorno a Giuseppe Conte -fra l’altro- sembra che il partito di maggioranza relativa possa ritrovare una nuova compattezza. Il silenzio di Alessandro Di Battista, furioso ed antesignano arcinemico del MES, assieme alla rinuncia dell’Aventino da parte delle sue truppe in Parlamento guidate dalla determinata Barbara Lezi, la dicono lunga sul mutamento di clima (e non solo) all'interno del Movimento.

Una svolta che riporta i 5 Stelle al centro dello scacchiere politico, manda su tutte le furie i partner di governo e rafforza la leadership del Premier talmente tanto da aprire le porte a nuovi, inediti, scenari...

...E qualcuno sembra aver già prenotato un posto nel Conte-ter!