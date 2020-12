Mes, ok alla risoluzione di maggioranza:al Senato via libera con (soli) 156 sì

L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo di domani e venerdi', con 156 voti favorevoli e 129 contrari. Quattro senatori si sono astenuti. Subito dopo la seduta è stata sospesa dalla presidente Elisabetta Casellati per le proteste dei senatori del centrodestra, che hanno mostrato cartelli in Aula e non hanno accolto l'invito a ritirarli. "Sono tranquillo, certo...". Così il premier Giuseppe Conte, lasciando il Senato risponde ai cronisti dopo il via libera delle risoluzione sul Mes.

In mattinata l'Aula della Camera ha approvato con 314 si' 239 no 9 astenuti la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Consiglio europeo. Nel documento, che ha avuto parere favorevole dal Governo, si da' mandato al Governo per il via libera alla revisione del Mes. L'Assemblea ha bocciato, tra le altre, la risoluzione unitaria di centrodestra. Alcuni deputati M5S hanno votato 'no' in dissenso dal proprio gruppo. Renata Polverini (Fi), come il collega di partito Renato Brunetta, ha abbandonato l'Aula per non partecipare la voto, sempre in dissenso dal suo gruppo (contrario alla risoluzione di maggioranza).

Mes: 6 deputati M5S annunciano in Aula voto contrario - I deputati M5S Andrea Colletti, pescarese, Pino Cabras, Fabio Berardini, Alvise Maniero, Maria Lapia, Francesco Forciniti annunciano il voto non favorevole alla risoluzione sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Tutti hanno annunciato che voteranno contro. "Votare si' vuol dire votare contro Conte e contro il Paese, la nostra e' una scelta di coerenza", e' uno dei concetti che, ognuno di loro, sottolinea nel proprio intervento.

MES: BRUNETTA "NON VOTERÒ CONTRO LA RIFORMA" - "Penso che il nuovo Mes sia meglio di quello realizzato nel lontano e infausto 2012, penso anche che l'Ue di oggi sia meglio di quella di allora. Siamo dentro una nuova fase, un nuovo paradigma, in una Europa che ha finalmente trovato una strada solidale, comunitaria del 'ci si salva solo tutti insieme', questa e' una grande conquista. Per queste ragioni io non votero' contro" la riforma. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato BRUNETTA, nel suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del premier, Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio europeo.



IL DISCORSO DI CONTE A MONTECITORIO - "Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa e a svolgere il proprio lavoro". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando alla Camera.

"Il confronto dialettico tra le forze di maggioranza e interno alle forze di maggioranza è sicuramente un segno di vitalità e di ricchezza. Ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo, che non ci faccia disperdere energie, che non ci distragga dagli obiettivi della nostra azione". Lo ha detto alla Camera il premier Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

MES: CONTE, 'GRAZIE A ITALIA MIGLIORATA RIFORMA, SUPERARE AUSTERITY'

"Sta cambiando la fisionomia dell'Unione europea, siamo determinati affinchè la nuova Europa superi l'approccio angusto dell'austerità". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo

Mes: Conte, cambiarne radicalmente struttura e funzione

"Sono convinto che per cambiare l'Europa sia decisivo ben altro percorso. Devono essere riconsiderate in maniera radicale struttura e funzione del Mes affinche' sia trasformato in uno strumento diverso. L'italia si fara' promotrice di una riforma innovativa: l'obiettivo e' integrare il nuovo Mes con il resto" delle istituzioni Ue. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera.

CONTE "TAVOLO CONFRONTO CON OPPOSIZIONI RIMANE APERTO"

"Sono sfide complesse, numerose, di varia natura e intensita'. Siamo tutti chiamati a compiere uno sforzo collettivo per essere all'altezza di questo compito. Spesso in Aula ho rivolto appelli alle forze di opposizione e devo riconoscere che in alcuni passaggi hanno trovato ascolto. Ribadisco che il tavolo del confronto da parte del governo con le opposizioni rimane sempre aperto". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni in Aula in vista del prossimo Consiglio europeo.

USA: CONTE, 'DA BIDEN APPROCCIO AL MULTILATERALISMO, UE ASSET'

"Sono convinto che il Presidente eletto Biden avrà un approccio molto positivo al multilateralismo e ai rapporti transatlantici e sono certo che considererà l'Europa come un asset per gli stessi Stati Uniti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.

TURCHIA: CONTE, 'UE PARLI CON UNA SOLA VOCE, NO A RAPIDA ESCALATION'

Nei rapporti con la Turchia "è essenziale che l'Unione europea parli con una sola voce", per "non innescare dinamiche di escalation che non vogliamo, alimentare tensioni non è nel'interesse europeo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.