Mes, Pd: "Da Meloni puro autolesionismo. Con il M5S visione comune sull'Ue"

Misiani (Pd): "La mancata ratifica del trattato blocca il nuovo Mes, lasciando in piedi il vecchio"

"Politicamente, è un atto di puro autolesionismo". Così il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, commenta con Affaritaliani.it le conseguenze della mancata ratifica del Mes da parte del Parlamento italiano. "Il governo Meloni ha picconato da solo la propria credibilità a Bruxelles. Tutto questo per accontentare la parte più estremista della Lega e di Fratelli d’Italia, oltretutto con una clamorosa spaccatura con Forza Italia. Un capolavoro all’incontrario. Nel merito, la mancata ratifica del trattato blocca il nuovo Mes, lasciando in piedi il vecchio. Il voto negativo della Camera ha bloccato l’entrata in vigore in tutta Europa di uno strumento potenzialmente decisivo per affrontare le crisi bancarie più gravi e tutelare i risparmiatori. Il trattato era stato ratificato da tutti, mancava solo l’Italia. Non credo proprio che loro siano i matti e solo noi quelli intelligenti".

Giuseppe Conte ha parlato in aula alla Camera di manovre lacrime e sangue con la firma del nuovo Patto di Stabilità. Tra Pd e M5S su temi europei ed economici le differenze sono evidenti. Come potete costruire un'alleanza? "In realtà, sul Patto di Stabilità sia Schlein che Conte hanno criticato duramente il governo, denunciando il fatto che in Europa si sia isolato per poi accodarsi a Germania e Francia, accettando regole peggiori di quelle proposte dalla Commissione europea. Regole che sanciranno il ritorno dell’austerità in un’Europa che avrebbe bisogno invece di grandi investimenti pubblici. Abbiamo invece votato diversamente sul Mes, che è un nodo politico significativo ma non certo importante come Next Generation EU, che abbiamo ottenuto quando governavamo insieme a Conte, e il nuovo Patto di Stabilità. Quello che ci unisce, ed è decisivo, è la spinta verso un’Unione europea più forte e integrata. Perché siamo tutti convinti che molti dei più importanti problemi del nostro tempo li possiamo affrontare efficacemente solo a livello europeo", conclude Misiani.