Migranti, i francesi fanno ancora i galletti: nuovo attacco a Meloni

Migranti, dalla Francia nuovo attacco a Meloni

Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha nuovamente attaccato la premier Giorgia Meloni, già criticata per la sua gestione della crisi migratoria. "Quando fai promesse sconsiderate, quando sei un esponente dell'estrema destra - la Meloni non è proprio una progressista di sinistra - ti rendi conto che la realtà è più dura", ha detto a France Inter. "Il mio attacco non è contro gli italiani ma contro personaggi politici", ha insistito Darmanin. "Abbiamo il diritto di dire che la signora Le Pen, la signora Meloni, non hanno il modello giusto".

Solo ieri sera, al summit del Consiglio d'Europa a Reykjavik (in Islanda), Macron, attraverso i microfoni del Tg3, aveva teso la mano a Meloni. "Spero di poter cooperare con il governo italiano. Non si può lasciare l'Italia sola davanti al problema migranti". Parole che sembravano definitive da parte del presidente francese. "Dobbiamo poter accogliere chi viene da Paesi in guerra", aveva precisato, sottolineando che "serve la solidarietà europea e l'efficacia delle nostre frontiere comuni".