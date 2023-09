Migranti, la Francia si smarca ancora: "Non accoglieremo nessuno da Lampedusa"

Migranti, Parigi: "La Francia non accoglierà quelli arrivati a Lampedusa"

Si fa sempre più calda la questione migranti in Italia dopo le parole arrivate direttamente da Parigi. ''La Francia non accoglierà'' i migranti arrivati a Lampedusa: così ha chiarito a Europe 1 il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin, che oggi pomeriggio sarà a Roma per discutere con l'omologo italiano Matteo Piantedosi la questione migranti e in particolare la crisi a Lampedusa. ''La Francia non si prepara ad accogliere una parte dei migranti" arrivati sull'isola siciliana, ha precisato. Parole forti che hanno subito scatenato reazioni politiche interne e non solo.

"Basta chiacchiere, gli Italiani si aspettano e si meritano dalla Francia e dall’Europa dei fatti concreti!", ha fatto notare la Lega dopo le parole del ministro Darmanin. “Senza una profonda revisione delle regole di Dublino l’Italia rimane sola, a prescindere dai vaghi proclami di Ursula von der Leyen a Lampedusa. E senza canali sicuri per i migranti, i trafficanti continueranno a rendere il Mediterraneo una tomba", ha invece affermato via social Brando Benifei, capo delegazione degli eurodeputati Pd. "Servono un piano nazionale per l’accoglienza, una missione umanitaria europea, accordi con i Paesi di partenza che rispettino i diritti umani e canali di accesso legali”, ha concluso.