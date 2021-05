Migranti, per gli italiani meglio Salvini del Pd. Il sondaggio

La maggioranza degli italiani - il 57,6% - sostiene le posizioni della Lega e di Matteo Salvini sul tema immigrazione e sulla nuova ondata di sbarchi di irregolari in Italia. Con il Pd e con Enricolo Letta solo il 42,4% del campione. Sono i risultati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma.



Gli italiani hanno pochi dubbi. La responsabilità dell'incremento degli sbarchi sulle nostre coste è per il 63,8% del campione dell'Unione europea. Colpa del governo italiano secondo il 36,2% degli intervistati.



Infine il 58,5% degli italiani si dice contrario al blocco navale proposto da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni. A favore il 41,5% del campione.