Migranti,Lamorgese a Salvini: “Da sempre incontrollabili gli sbarchi autonomi"

Migranti, Lamorgese a Salvini: "Gli sbarchi autonomi non sono controllabili"

"Vorrei dire a Salvini, che ha accusato il governo di lassismo, che gli sbarchi autonomi sono sempre stati non controllabili". La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ospite del Festival dell'Ottimismo del Foglio quotidiano, risponde così al leader della Lega, in relazione alla vicenda del terrorista tunisino, sbarcato in Italia a settembre, che ha compiuto l'attentato nella cattedrale di Nizza. "Anche lo scorso anno abbiamo avuto circa 8.500 - 9.000 sbarchi autonomi - ha sottolineato Lamorgese - quindi quando Salvini dice di avere bloccato bloccato l'immigrazione non è così. L'attività che sto cercando di porre in essere con l'Europa - ha affermato - è che dobbiamo aiutare quei paesi affinchè non partano, ma nel momento in cui si mettono sui barchini, necessariamente arrivano".