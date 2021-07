Milano, Gelmini ad Affaritaliani.it: "Bernardo sintesi virtuosa e positiva"

“La candidatura di Luca Bernardo è una bella notizia per Milano e per il centrodestra", afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, interpellata telefonicamente da Affaritaliani.it. "La nostra coalizione ha saputo, ancora una volta, trovare una sintesi virtuosa e positiva, indicando una personalità di grande qualità, un illustre esponente della società civile, un pediatra di indiscussa fama, attento ai giovani e sensibile nei confronti delle loro problematiche, che ha deciso di mettersi a disposizione della città. Il centrodestra, con questa scelta, vuole dare una nuova prospettiva".

"Forza Italia, all’interno della nostra coalizione - e grazie al lavoro incessante del commissario cittadino Cristina Rossello e del coordinatore regionale Massimiliano Salini -, ha una squadra di grande qualità e farà una campagna elettorale intensa, coinvolgendo le migliori energie del capoluogo lombardo. Con Luca Bernardo sindaco vogliamo far rinascere Milano e vogliamo mettere al centro della nostra azione amministrativa i milanesi”, conclude Gelmini.