Miss Italia: "Meloni mi piace. Io in politica? Mai dire mai. Juve-Inter 1 a 0"

Miss Italia 2023, Francesca Bergesio ad Affaritaliani.it: "Sarebbe assurdo che non potessi partecipare e vincere a un concorso perché mio papà è un senatore. Voglio e posso mettermi in gioco anch'io, come ho fatto"

"Assolutamente no". Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se si senta una "raccomandata", come in molti hanno scritto sui social in questi giorni, per essere figlia del senatore della Lega Giorgio Bergesio. "Non penso sia una colpa essere sua figlia e nemmeno colpa di mio padre. Lui è un senatore della Lega eletto democraticamente dal popolo. Non dobbiamo sentirci in colpa o diversi per questo motivo. Ho il diritto di avere le stesse opportunità delle altre ragazze. Sarebbe assurdo che non potessi partecipare e vincere a un concorso perché mio papà è un senatore. Voglio e posso mettermi in gioco anch'io, come ho fatto".

Gad Lerner è stato durissimo su X (ex Twitter)... "Non intendo rispondergli, sono polemiche che lasciano il tempo che trovano. Non merito che queste persone mi rovinino un momento così bello della mia vita per il quale ho lavorato tanto".

Quanto al suo futuro, Francesca punta a diventare "medico chirurgo con specializzazione in cardiochirurgia". E la politica come papà? "Per adesso assolutamente no. E' un mondo che non mi appassiona, però nella vita mai dire mai. Al momento le mie passioni sono ben altre, io e mio papà siamo persone diverse. Da lui ho preso il carattere riservato ma determinato a raggiungere gli obiettivi. Lui ha la sua passione per la politica e io per altro".

Un giudizio su Giorgia Meloni? "Come donna mi piace molto, forte e determinata e vedere una donna al potere in Italia mi fa commuovere". Meloni ha gestito bene il caso Giambruno? Ha fatto bene a lasciare il compagno dopo quei fuorionda imbarazzanti usciti su Striscia la Notizia? "E' un caso che ho seguito molto, mi sono informata. Ma preferisco non rispondere. Ora sono Miss Italia e penso ai temi cari a me, per la politica chiedete a mio papà".

Entrando nelle passioni personali, Francesca rivela che la sua trasmissione preferita è "Reazione a catena" e di "guardare sia Mediaset sia la Rai, ma forse di più Mediaset". E i giornali li legge? Cartacei o online? "Mio papà manda i pdf dei giornali in una chat che si chiama rassegna stampa famiglia e li leggo la mattina mentre faccio colazione per comodità".

E il calcio? "Sono juventina come tutta la mia famiglia, anzi quasi. Mio nonno è del Torino". Il giocatore bianconero preferito? "Kean sta facendo molto bene, è molto bravo". Tra due settimane derby d'Italia con l'Inter, come finisce? "Vinciamo 1 a 0 e la Juve quest'anno vincerà la scudetto. Ne sono sicura", conclude Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.