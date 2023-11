Miss Italia 2023, Francesca Bergesio: "Io leghista come papà?". La risposta...

Miss Italia 2023, Francesca Bergesio: "Non mi espongo sulla politica, lascio a mio padre questa passione"



Sei contenta? "Tantissimo". Te l'aspettavi di vincere? "No, zero. Non me l'aspettavo assolutamente". Così Francesca Bergesio, eletta ieri sera Miss Italia 2023, risponde alle domande di Affaritaliani.it. E sul suo futuro rivela: "Adesso il mio obiettivo è continuare gli studi affiancando poi a questo impegno anche il mondo della moda e del cinema".



Francesca è figlia del senatore della Lega Giorgio Bergesio e alla domanda se anche lei sia leghista, la nuova Miss Italia risponde: "Non mi espongo sulla politica, lascio a mio padre questa passione".