"Il Pnrr non c'entra niente con l'aborto". Dall'Ue 'bastonata' al governo

Pnrr, nel decreto del governo previste le associazioni pro vita nei consultori

"Il decreto Pnrr contiene delle misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr e questi aspetti sono legati effettivamente al Piano di ripresa e resilienza italiano ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio questa legge sull'aborto". Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per gli Affari economici, Veerle Nuyts, nel briefing quotidiano con la stampa rispondendo al dibattito in corso sull'Aborto in Italia.



Aborto, Magi: uso politico fondi Pnrr, lo dice anche Ue - "Ha pienamente ragione la Commissione europea: l’uso dei fondi del Pnrr del governo per introdurre le associazioni pro vita nei consultori non ha nulla a che fare con le riforme del piano di ripresa e resilienza e l’uso che sta facendo il governo di queste risorse è totalmente politico. Una offesa alle donne, alle libertà, alla dignità e un vero e proprio uso approssimativo e improprio dei fondi del PNRR. Più che il governo dei patrioti, è il governo degli italioti". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.