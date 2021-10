Monopattini, ecco l'attesa stretta. Assicurazione e casco saranno obbligatori

Monopattini, ecco l'attesa stretta. Assicurazione e casco obbligatori

Il governo ha deciso di dare un drastico giro di vite all'uso selvaggio dei monopattini elettrici. Sono molti i temi oggetto degli emendamenti al Dl Infrastrutture (denominato Sicurezza stradale) all'esame della Camera. Si comincia a votare domani - si legge sul Messaggero - e sul piatto ci sono 434 proposte di modifica. Tra le richieste più numerose che saranno votate dai deputati, spiccano quelle che riguardano la micromobilità elettrica (quella dei monopattini in particolare), con la proposta di nuovi obblighi assicurativi, dell'introduzione obbligatoria di targhino e di casco ma anche di una migliore regolamentazione dell'utilizzo con modalità free floating, vale a dire quando l'utente prende dove vuole il veicolo, lo usa e lo abbandona ancora dove vuole, con una vera e propria giungla di monopattini lungo le vie e le piazze che spesso creano pericolo anche ai pedoni.

In arrivo - prosegue il Messaggero - ci sono anche sanzioni più pesanti per gli autisti in generale, fino alla sospensione della patente per il getto di oggetti da veicoli in corsa. Tra le novità, obbligo a carico dei Comuni di pubblicare sui propri siti internet le relazioni ove indicare come sono stati investiti le risorse delle sanzioni al Codice della Strada. Ed ancora viene proposta la sanzione per il conducente di un veicolo, per il mancato uso delle cinture di sicurezza per i trasportati maggiorenni. Tra gli emendamenti più attesi per l'approvazione, anche l'inasprimento delle multe per chi utilizza apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani. Si passa ad una sanzione da 422 a 1.697 euro (oggi è da 167 a 661 euro).