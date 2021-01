Monti: "L'Italia si rende ridicola. Cattivo uso della generosità europea"

“Quello che mi addolora profondamente di fronte ai politici che abbiamo, è che stanno dimostrando che l’Italia non è capace di stare in Europa come un paese normale. Oggi l’Europa pratica una generosità di cui stiamo facendo cattivo uso. I fondi diventano il pomo della discordia tra politici che guardano soprattutto, essenzialmente al loro interesse personale e di partito. Questo è intollerabile.”

Così Mario Monti, senatore a vita e già presidente del Consiglio su Rai Radio1 a In Vivavoce, condotto da Eleonora Belviso e Claudio De Tommasi.

Ancora il senatore a vita in risposta alla domanda su quali siano le sue previsioni o i suoi timori: “Temo uno slittamento non conclusivo, un cattivo uso delle risorse europee e un’eccessiva tolleranza da parte di noi cittadini e degli osservatori della politica. Abbiamo bisogno di persone che siano disposte a sacrificare qualcosa del proprio interesse personale pur di mandare avanti questo paese che si sta rendendo ridicolo in Europa e nel mondo”