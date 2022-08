Morgan: "Do consigli a Giorgia Meloni sul programma, ma non mi candido"

Morgan spin doctor di Giorgia Meloni?

E' lo stesso musicista a parlarne, in un'intervista a Il Giornale: "Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale". Morgan, al secolo Marco Castoldi, specifica però di non volersi candidare in Parlamento e lo fa col consueto understatement: "Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?".

Il suo contributo sarebbe "solo" sulla comunicazione, aspetto peraltro determinante in campagna elettorale: "Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole, che poi sono parte del mio mestiere". Rispetto alla linea politica, Morgan commenta sibillinamente che ora "non ne vuole parlare".