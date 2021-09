Morisi, Salvini: “Disgustato dalla schifezza mediatica. Luca bella persona”

Morisi indagato per droga, Salvini contro i media: "Disgustato dalla schifezza mediatica che condanna le persone senza che ci sia un giudice o un tribunale a farlo"

"Luca è una bella persona - ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini sul guru social del Carroccio Morisi - è un amico che conosco da una vita". Il leader della Lega a Telelombardia, parlando del suo collaboratore Luca Morisi, indagato per cessione di stupefacenti, ha aggiunto: "In un paese civile prima di sputtanare, condannare qualcuno si aspetta che sia la giustizia a fare il suo corso".

Salvini a Telelombardia interviene anche sui temi di stretta attualità. Nello specifico, dopo che ieri sera il Cts ha presentato il piano di governo sull'incremento della capienza in stadi, teatri e cinema, è critico sulle disposizioni. "Bisogna aprire tutte le attività. I teatri al 75%? Ma perché? Perché all'80%? Che senso scientifico ha? All'estero sono aperti al massimo della capienza, non ha senso limitare l'accesso con il Green Pass".

Green Pass, Salvini: "Anche i poliziotti hanno diritto a manifestare idee"

Il leader del Carroccio è poi intervenuto, nel corso della trasmissione, sulla polemica scaturita dalla vicenda che coinvolge la vicequestore di Roma, Nunzia Schilirò, che dopo la sua discesa in piazza San Giovanni al fianco dei No Green Pass, rischia il licenziamento. "Manifestazioni violente? Mai giustificabili. Ma il diritto a manifestare la propria idea è di tutti, anche dei poliziotti. Stiamo vivendo un momento cupo, c'è un pensiero unico per cui se esprimi un dubbio sei un delinquente o un no vax. Sulla salute non si scherza, occorre essere prudenti".

Rdc, Salvini: "Un incentivo al lavoro nero"

Infine Salvini ha parlato anche in merito al tema divisivo del reddito di cittadinanza. "Se un'azienda investe in Italia e prende denaro pubblico in Italia non può di punto in bianco chiudere in Italia e riaprire altrove. E' la proposta della Lega. Il reddito di cittadinanza? Il problema è che troppo spesso si danno dei soldi a persone che non vogliono lavorare. Sono 8 miliardi buttati via, Di Maio ci aveva assicurato che sarebbero funzionati i navigator. Invece, è un incentivo al lavoro nero. Va rivisto. E a Draghi ho detto che è impensabile tornare alla Fornero".