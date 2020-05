Mozioni di sfiducia a Bonafede in Senato, i renziani ancora incerti

"Ascolteremo quello che Bonafede dirà in Aula e decideremo". Con queste parole Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda su che cosa faranno i renziani al Senato sulle mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.



Crimi: sfiducia a Bonafede sarebbe sfiducia al Governo - "Sono continto che la maggioranza voterà compatta perchè Bonafede è il nostro capo delegazione e se qualcuno della maggioranza vota la sfiducia a lui è come se votasse la sfiducia al governo, per cui sono convinto che non ci saranno sorprese". Così Vito Crimi, capo politico del MOvimento 5 stelle a Start su Skytg24 risponde a proposito del voto di domani in Senato sulla mozione di sfiducia delle opposizioni al ministro della Giustizia. Per Crimi quello a Bonafede da parte delle opposizioni "è solo un attacco strumentale al governo" soprattutto "in un momento in cui il paese sta pensando a come ripartire mettere il Parlamento in questo imbuto della mozione di sfiducia verso il ministro giustizia...".