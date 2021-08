Mps, "Verifiche sui numeri di Franco". Parla Ruocco, Commissione Banche

"Il mio commento si basa principalmente sui rumors di stampa circolati in questi giorni e non confermati dalle due società interessate che ricordo essere due società quotate". La presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, Carla Ruocco, parla con Affaritaliani.it all'indomani dell'audizione in Parlamento del ministro dell'Economia Daniele Franco sul caso Mps-UniCredit.



"Ricordo che quella del ministro non è la prima audizione sull'argomento, come Commissione Banche abbiamo già sentito due volte l'amministratore delegato e direttore generale di Mps, Guido Bastianini, che ha fornito dati e approfondimenti sul piano industriale, anche sugli esiti degli stress test effettuati negli ultimi giorni. Ora - prosegue Ruocco - alla luce di tutta questa documentazione ci prefiggiamo di eseguire ulteriori verifiche sui numeri che il ministro Franco ha evidenziato ieri".



"Tra l'altro, nella Commissione Banche è stato costituito un gruppo di lavoro coordinato dal senatore Pesco per analizzare e studiare meglio i numeri in base a tutta la documentazione acquisita, a fronte degli esiti degli stress test, sulle cifre degli aumenti di capitale e sul piano industriale. La Commissione Banche, come da legge istitutiva, monitorerà la vicenda essendo state utilizzate significative risorse pubbliche, e intende collaborare, come sempre, con tutte le varie Istituzioni per assicurare un necessario futuro ad una banca che opera dal 1472”, conclude.