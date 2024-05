Natalità, Bonelli: "Solidarietà a Roccella? Assolutamente no". Intervista

Bonelli: "Il governo ha fatto entrare le associazioni Pro-Life nei consultori per sabotare la Legge 194"

"Assolutamente no". Così Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e co-leader di Alleanza Verdi Sinistra, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la ministra Eugenia Roccella meriti solidarietà per le contestazioni ricevute oggi agli stati generali della Natalità.



"Sono state contestazioni fatte con cartelli, non c'è stato alcun atto di violenza, ma di che cosa stiamo parlando? Dopo che la maggioranza ha occupato ogni parte dello Stato, partendo dalla Rai, la ministra dice che 'non decidete voi sul vostro corpo' e il governo ha fatto entrare le associazioni Pro-Life nei consultori per sabotare la Legge 194. Non condanno nulla come chiesto dalla Meloni, sto dalla parte degli studenti. Contestare è alla base della democrazia", conclude Bonelli.