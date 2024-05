Natalità, Roccella contestata: "Sul mio corpo decido io, vergognati". VIDEO

Natalita': giovani urlano a Roccella, "sul mio corpo decido io"

La ministra della Famiglia e delle Pari Opportunita', Eugenia Roccella, ha iniziato a pronunciare il suo intervento agli Stati generali della natalita' all'Auditorium della Conciliazione di Roma ma un gruppo di giovani l'ha subito interrotta al grido di "Sul mio corpo decido io" e "Vergogna, vergogna". La ministra ha commentato dal palco: "Nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, anzi siamo qui proprio perche' oggi le donne non decidono fino in fondo del proprio corpo, se possono avere figli".

"Sono certa che la segretaria del Pd Elly Schlein, tutta la sinistra, gli intellettuali - Antonio Scurati, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Chiara Valerio, ecc. -, la 'grande stampa' e la 'stampa militante' che abbiamo visto in queste ore mobilitata in altre sedi, avranno parole inequivocabili di solidarietà nei miei confronti dopo l'atto di censura che questa mattina mi ha impedito di parlare agli Stati generali organizzati dalla Fondazione per la Natalità per svolgere il mio intervento e anche per rispondere ai contestatori-censori e interloquire con loro". Così la ministra per la Famiglia e la Natalità Eugenia Roccella in un post su Fb.

De Palo, creare un'Agenzia governativa per la natalità - "Creare un'agenzia per la Natalità"."Una struttura governativa" già adottata in Giappone "dotandola di strumenti e fondi". E' la proposta lanciata da Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, aprendo la IV edizione degli Stati Generali della Natalità in corso a Roma all'Auditorium della Conciliazione "Un'agenzia neutra che - ha spiegato - metta al centro politiche familiari impattanti condivise da tutte le forze politiche. Che crei un dialogo tra tutti i ministeri, in primis quelli dell'Economia, della Famiglia e del Lavoro, indispensabili per immaginare quei provvedimenti che il Paese necessita".