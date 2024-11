Autonomia, Forza Italia frena dopo la Consulta: "Le modifiche nel 2025, entro fine anno impossibile. Ci vorranno mesi"

"E' matematico che si va al 2025"



"C'è stata una sentenza della Consulta che si deve rispettare. Ora spetterà al Parlamento affrontare la questione e poi si potrà andare avanti". Raffaele Nevi, portavoce nazionale e vice-capogruppo vicario alla Camera di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la decisione della Corte costituzionale sull'autonomia regionale differenziata. Ora va rivista tutta la Legge Calderoli o solo i punti bocciati dalla Consulta? "Non va rivista tutta la legge, vanno modificati quei punti sui quali ci sono stati i rilievi della Corte e poi si potrà portare a termine una riforma equilibrata che rispetti l'unità nazionale e che non sia dannosa per nessuno, come abbiamo sempre detto noi di Forza Italia".



Sui tempi delle modifiche in Parlamento all'autonomia regionale differenziata, Nevi afferma che "entro la fine dell'anno è sicuramente impossibile cambiare la Legge Calderoli. Se ne riparlerà il prossimo anno. E' matematico che si va al 2025 perché prima dovremo aspettare di leggere e studiare bene le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale e poi il governo avvierà le modifiche che andranno in Parlamento. Si parla di mesi, certo non di settimane", conclude il portavoce nazionale del partito guidato da Antonio Tajani.



