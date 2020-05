No al processo a Salvini, "Open Arms, fu una decisione di tutto il governo"

"In base al convincimento che mi sono fatta leggendo le carte del fascicolo non è venuta meno l'azione del governo nel perseguimento delle sue politiche sui flussi migratori. Valeva quindi in questo caso quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, come nel caso della nave Diciotti". La senatrice del M5S Alessandra Riccardi spiega così ad Affaritaliani.it la decisione di votare in Giunta per le Autorizzazioni contro il processo nei confronti di Matteo Salvini sul caso della Open Arms. Confermerà la stessa decisione anche in Aula? "Sì, certo", risponde la senatrice pentastellata. Come finirà in Aula? "Non lo so davvero, oggi Italia Viva non ha partecipato al voto in Giunta e non so che cosa faranno i colleghi di quel gruppo. L'Aula ha dinamiche differenti, non accede al contenuto del fascicolo come fa la Giunta e vota in base a ragionamenti più politici e meno tecnici". Poi alla domanda se la decisione sulla Open Arms fu di tutto il governo e non solo del ministro dell'Interno Salvini, la senatrice Riccardi risponde: "Sì, c'era stato già un decreto interdittivo e l'azione del ministro successivamente non fu mai sconfessata".



Mario Michele Giarrusso, ex senatore dei 5 Stelle che anche lui ha votato contro il processo al leader della Lega, sempre ad Affaritaliani.it, sottolinea di aver "seguito la linea del Movimento che avevo portato avanti quando ero capogruppo in Giunta sul caso Diciotti. Una linea che era stata votata e approvata dalla rete sulla piattaforma Rousseau. Non solo, la Diciotti era una nave italiana mentre la Open Arms era spagnola e quindi, in aggiunta, c'è anche la legge della bandiera. Il porto di approdo avrebbe dovuto essere spagnolo, come il governo di Madrid ha poi riconosciuto. A bordo c'erano medici, così come navi di supporto e quindi non c'era alcun rischio per la salute. Certamente i migranti erano in una posizione scomoda, ma non si può mandare a processo penale un ministro per questo. Come ha spiegato la senatrice Riccardi, Salvini era, a nostro avviso, coperto dalle tutele previste per l'azione di governo, come previsto dalla legge costituzionale. Non c'era nel caso della Open Arms un pericolo immediato per la salute dei migranti, visto che c'erano medici a bordo e navi di supporto". E allora perché gli altri senatori della maggioranza, compresi diversi dei 5 Stelle, hanno votato a favore del processo? "Bisogna chiederlo a loro. Il M5S è stato incoerente rispetto al voto su Rousseau e ancora una volta ha tradito il mandato degli attivisti. Io, invece, sono stato assolutamente coerente", conclude il senatore Giarrusso.