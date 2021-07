No vax e contrari all'obbligo: Meloni-Salvini a caccia di 6 milioni di voti

Tra l'11% e il 13% degli italiani non vuole fare il vaccino. È la percentuale di chi, personalmente, si rifiuta di immunizzarsi, secondo un sondaggio di Demos&Pi svolto a fine maggio. Il 23% sarebbero invece i contrari all’obbligo di vaccinazione. Numeri importanti, che i partiti italiani non possono trascurare, evidentemente. Quantomeno non tutti. La maggior parte di quel 23% proviene da elettori di Fratelli d'Italia. In seconda battuta dalla Lega. Non sorprende, dunque, che Matteo Salvini e Giorgia Meloni siano i più attivi nel tentativo, in qualche modo, di tenersi stretti un patrimonio importante di voti. In palio, secondo Repubblica, ci sono circa sei milioni di voti.

Sondaggi, no vax e contrari all'obbligo di vaccinazione soprattutto tra Lega e FdI

Da un’analisi di Demos&Pi, spiega ancora Repubblica, è emerso infatti che gli elettori dei due partiti più scettici sul Green pass (Lega e Fratelli d’Italia) sono anche quelli che, nel rapporto con i tifosi di altre forze politiche hanno meno voglia di vaccinarsi: il 22 per cento dei leghisti e il 16 per cento di FdI. Elevata, a destra, anche la pattuglia dei contrari del tutto all’obbligo vaccinale (il 20 per cento dei fan del Carroccio e il 23 per cento di chi voterebbe Fdi).