"Non paghiamo le bollette": arriva in Italia la protesta di Don't Pay in UK

Energia: arriva anche in Italia campagna "non paghiamo bollette"

E' partita anche in Italia la campagna di sottoscrizioni per arrivare il 30 novembre ad un possibile sciopero del pagamento delle bollette. Una iniziativa sulla scia di quanto avvenuto nel Regno Unito, dove il movimento Don't Pay in Uk in finora ha raccolto oltre 150 mila sottoscrizioni in vista del 1 ottobre.

L'obiettivo della campagna contro il caro energia è arrivare ad un milione di aderenti alla petizione entro il 30 novembre e, se non ci saranno risposte dal governo, a quel punto non pagare più le bollette.

Per aderire all’iniziativa è stato allestito il sito www.nonpaghiamo.it, proponendo una campagna di disobbedienza civile non violenta che punta ad ottenere la riduzione dei costi delle bollette ai valori precedenti l’inflazione post-Covid e la guerra in Ucraina. Una battaglia che i promotori intendono "in sintonia con le vertenze e i movimenti che si riconoscono nelle parole d’ordine di insorgenza e convergenza". Poche ore dopo il lancio, la campagna ha ricevuto l’adesione di Rifondazione comunista e di Sinistra Anticapitalista.