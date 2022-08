Energia, la protesta dei cittadini inglesi: “Bollette alte, non paghiamo più"

Energia, gli inglesi stanno organizzando uno sciopero di massa per non pagare le bollette. Più di metà della popolazione ritiene sia giusto

Mandare KO le società fornitrici di gas ed elettricità se il governo non tutelerà i cittadini. Questo il proposito del movimento "Don’t Pay in UK” che in queste ore ha superato le 97.000 adesioni nel Regno Unito. Queste persone si sono impegnate a non pagare le bollette energetiche o a disdirle nel momento in cui l'autorità di regolamentazione aumenterà il tetto massimo del prezzo dell'energia, come è previsto dall' 1 ottobre. Non è uno scherzo, gli inglesi stanno agendo sull’esempio del successo contro la Poll Tax che produsse il declino e la fine nientepopodimeno che di Margaret Thatcher degli anni ‘90, il provvedimento che scatenò proteste popolari di massa e soprattutto 17 milioni di contribuenti che si rifiutarono di pagarla, producendo la fine della leader.

L’obiettivo di "Don’t Pay in UK” è raggiungere la massa d’urto di almeno un milione di britannici per far crollare le entrate della società fornitrici.

“È semplice”, spiegano quelli di ‘Don’t Pay in UK’, “chiediamo una riduzione della bolletta energetica a un livello accessibile… Anche se una parte di noi che paga con addebito diretto interrompesse i nostri pagamenti, basterebbe a mettere in seria difficoltà le compagnie energetiche, e lo sanno. Vogliamo portarli al tavolo e costringerli a porre fine a questa crisi”.

Il movimento non ha portavoci e comunica tramite Telegram TikTok, Twitter, Instagram ed ha già dichiarato che sono prevedibili disordini legittimi se la situazione non cambia e il governo non interviene. Alcuni sostenitori dicono che la protesta fiscale vada allargata al resto d'Europa, incendiando il continente. Ma i britannici, memori soprattutto del successo della protesta contro la Poll Tax, puntano intanto a una vittoria in casa e a breve.

La situazione nel Regno Unito è disastrosa e tanti hanno paura di finire senza energia e senza lavoro. Il governatore della Banca d’Inghilterra (BoE) Andrew Bailey ha dichiarato di prevedere da settembre bollette le famiglie britanniche di circa 300 sterline al mese, cioè circa 350 euro, fino 4200/4500 circa euro l'anno. Una cifra mostruosa.