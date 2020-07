Nuovo deficit, Centrodestra verso il no. Senato, al governo servono 160 voti

Salvo colpi di scena dell'ultima ora e secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, oggi in aula al Senato il Centrodestra, in maniera compatta, non voterà il terzo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro. Si attendo ancora le parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ma al momento tutto lascia pensare che a Palazzo Madama i senatori di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia o voteranno no, o si asteranno o usciranno dall'Aula, ma quasi sicuramente non aggiungeranno i loro voti a quelli della maggioranza. Le forze che sostengono il governo Conte, quindi, dovranno essere autosufficienti e raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea (160).vai vai