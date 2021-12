"Obbligo vaccinale da oggi per tutti, lockdown totale per chi non lo fa"

Vaccino obbligatorio, lo dichiara il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro

“Le ultime misure assunte dal governo Draghi per tentare di contenere la quarta ondata epidemica, ormai in crescita esponenziale, sono ancora del tutto insufficienti e inapplicabili, nonché pericolosamente tardive, in quanto entreranno in vigore soltanto il 10 gennaio prossimo”. Lo dichiara il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro.



Che aggiunge “soltanto l'obbligo vaccinale generale, senza eccezioni, da varare, ad horas, con un decreto legge, che preveda sanzioni, anche penali, per i renitenti, comunque obbligati ad un immediato lockdown, potrà interrompere questa spirale distruttiva della salute e del futuro economico del popolo italiano”.