Odio/ L’attore Favino, PD, anti-Salvini e De Benedetti contro il Cav. malato

Brutte notizie dal festival cinematografico di Venezia. È normale che Matteo Salvini si presenti, come privato cittadino, alla prima di un film, con la sua bella compagna, e l’attore di quel film, Favino, vicino al PD, si senta in obbligo di specificare che non ha invitato lui il leader della Lega? Un clima infame, come ha dimostrato anche l’attempato ex editore, Carlo de Benedetti, che ha definito Berlusconi, ricoverato al S.Raffaele, un “imbroglione”...

Ma l’imprenditore piemontese, oltre ad avere in tasca la tessera numero 1 del PD, non è stato l’editore di un quotidiano, “La Repubblica”, che ha promosso una campagna contro l’odio ?...Gli...auguri al Cav. infermo sono una manifestazione di amore ? La figlia di Silvio, Marina, secca, ha risposto: «Le parole di un uomo in disarmo, sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti familiari, non possono suscitare altro che un sentimento di commiserazione». Il riferimento, chiaro, è allo scontro, che si è consumato nell’autunno scorso, tra l’ingegnere e i suoi figli per il controllo de “ La Repubblica“.