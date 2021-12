Omicron e Quirinale sono legati, Draghi si gioca l'elezione

Rischia di tramontare l'ipotesi Draghi Capo dello Stato

Variante Omicron e Quirinale si intrecciano e si legano a doppio filo. Mario Draghi ha sul suo tavolo a Palazzo Chigi il dossier del possibile, probabile, lockdown per i non vaccinati. Il problema, però, è che Matteo Salvini e la Lega si oppongono fortemente a questa drastica misura restrittiva, che reputano del tutto inutile e punitiva per chi ha fatto una scelta comunque consentita dalla legge.



A questo punto l'esitazione del presidente del Consiglio - che se avesse veramente voluto arginare la diffusione della variante Omicron avrebbe dovuto e potuto varare il lockdon per i No Vax già a inizio dicembre, come in Germania dove ha funzionato molto bene - si spiega con il timore che una decisione così forte potrebbe portare Salvini a non votarlo come presidente della Repubblica.



E, venendo a mancare la coesione della maggioranza, viste anche le perplessità in Pd, M5S e Forza Italia, l'ipotesi SuperMario Capo dello Stato tramonterebbe.