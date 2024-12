Open Arms, Crippa: "Sempre più necessaria e urgente la riforma della giustizia"

"Avanti tutta nel 2025 a passi rapidissimi con la riforma della giustizia"

"Il popolo sta con Matteo Salvini e con la legge dello Stato. Con il diritto di difendere i confini da scafisti e trafficanti di essere umani". Con queste parole Andrea Crippa, vice-segretario della Lega, commenta il sondaggio tra i lettori di Affaritaliani.it dal quale emerge che circa il 95% di chi ha risposto - moltissimi in poche ore - giudica 'giusta' la sentenza del tribunale di Palermo che ha assolto il vicepremier e segretario della Lega nel processo Open Arms perché il fatto non sussiste.



"A questo punto - sottolinea Crippa ad Affaritaliani.it - diventa sempre più necessaria e urgente la riforma della giustizia. Una riforma seria, chiara e completa. Che preveda sia la separazione delle carriere tra pm e giudici con due Csm sia la fine delle correnti nella Magistratura attraverso il meccanismo del sorteggio. E senza dimenticare anche la responsabilità civile e penale delle toghe. Anche i magistrati, come qualsiasi altro lavoratore, se sbagliano pagano. Un concetto semplice e che deve valere per tutti".



Pensando poi a quanto accaduto nella città della Germania orientale Magdeburgo, il vice-segretario della Lega afferma: "È più che mai urgente che l'Europa, come sta ben facendo il governo italiano, si dia una mossa rapida sulla stretta all'immigrazione soprattutto dai Paesi dove il fondamentalismo islamico può nascondersi ovunque ed esplodere improvvisamente come ieri sera con il dramma di Magdeburgo. E dunque avanti tutta nel 2025 a passi rapidissimi con la riforma della giustizia, senza badare alle minacce di sciopero dell'ANM che difende la propria casta, e stretta ancora più forte di Italia e Unione europea sull'immigrazione clandestina. Con la sentenza di Palermo ha vinto la Lega, come ha ben detto Salvini, ma soprattutto ha vinto il popolo italiano e hanno perso le ong straniere e gli scafisti e trafficanti di esseri umani che meritano solo la galera", conclude Crippa.





IL RISULTATO DEL SONDAGGIO TRA I LETTORI DI AFFARITALIANI.IT









