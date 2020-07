Open Arms, FdI e FI al fianco di Salvini. Meloni: "Nessuno è più al sicuro"

Pieno sostegno a Matteo Salvini, che va a processo sul caso Open Arms, da parte degli alleati del Centrodestra

"Il processo di un Ministro per aver fatto quello che il suo mandato gli imponeva, ovvero difendere la Nazione e i suoi confini e rispettare l'indicazione data dagli elettori con il voto, è un precedente spaventoso nella democrazia Italiana. Non conta più cosa sia giusto, ma cosa piaccia alla sinistra, al mainstream e ai poteri forti. Un altro tassello nella deriva liberticida che denunciamo da tempo. Ma a chi festeggia, senza pudore, voglio dire che quando saltano le regole dello stato di diritto, nessuno è più al sicuro. A Matteo Salvini va la totale e incondizionata solidarietà mia e di tutta Fratelli d'Italia. Ce la faremo, Matteo, a difendere questa nazione da vigliacchi e traditori". Così la leader di FdI Giorgia Meloni.

Open Arms: Berlusconi, uso politico giustizia come contro me - "Ancora una volta, l'uso politico della giustizia e' l'arma con la quale la sinistra vuole liberarsi degli avversari. E' lo stesso metodo che hanno usato contro di me. Con 96 processi e 3636 udienze". Cosi' Silvio Berlusconi, a Studio Aperto su Italia Uno, dopo il verdetto dell'aula del Senato su Matteo Salvini. "Naturalmente Forza Italia non puo' che essere contraria a questi metodi, non solo per lealta' verso un alleato, ma anche e soprattutto perche' sono metodi assolutamente inaccettabili in una vera democrazia", aggiunge il leader FI.