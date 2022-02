Renzi: "Pm non hanno rispetto le regole, mia è battaglia di civiltà giuridica"

Open, Renzi: "Le carte sono illegittimamente acquisite, lo dice la Corte di Cassazione"

"Che i pm non abbiano seguito le regole lo ha stabilito la Cassazione, con cinque decisioni. Si vergogni chi pensa che qua stiamo attaccando la magistratura, noi la rispettiamo. Noi chiediamo che la politica faccia i conti con la realta', senza alcun attacco alla magistratura". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo al Senato sul conflitto di attribuzione contro i magistrati fiorentini per il caso della Fondazione Open.

Open: Renzi, questa e' battaglia civilta' giuridica - "Chi dice che siamo in presenza del tentativo di un senatore di allontanarsi dal processo mente sapendo di mentire. Questo non ha niente a che vedere con la posizione dell'imputato, non cambia niente nel processo che mi riguarda. Siamo qua perche' su questo tema si combatte una battaglia di civilta' giuridica e di dignita' della politica. Qua parliamo di Costituzione". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo al Senato sul conflitto di attribuzione contro i magistrati fiorentini per il caso della Fondazione Open. "Le carte sono illegittimamente acquisite, lo dice la Corte di Cassazione".



Open: Renzi, lettera papa'? non e' consentito violentare vite - "Non e' consento a nessuno violentare la vita delle persone pensando che questo sia giusto". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo al Senato sul conflitto di attribuzione contro i magistrati fiorentini per il caso della Fondazione Open e parlando della lettera "intima" di suo padre Tiziano.



Open: Renzi, impunita' non consentita nemmeno a magistrati - "L'impunita' non e' consentita a nessuno, non ai parlamentari ma nemmeno ai magistrati. Se c'e' un'ipotesi di non rispetto della legge, richiamare l'attenzione di altri magistrati ad andare a verificare e' un atto di civilta'. Non stiamo compiendo atti eversivi". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo al Senato sul conflitto di attribuzione contro i magistrati fiorentini per il caso della Fondazione Open.