Nel programma condotto da Milo Infante, Alba Parietti racconta di aver subìto una molestia da parte di un amico. “Non ho avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno, neanche a me stessa” ha dichiarato in trasmissione. “Ti vergogni di ammettere di essere debole, di aver subìto”. Quel che si prova, ha aggiunto, è “un senso di paralisi, di incapacità di reagire (…) tanto è lo sgomento di trovarsi in una situazione che non ti sei cercata”.