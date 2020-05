AZIENDA ITALIA: DAL MONDO DEL LAVORO DOSSIER DI IDEE PER RILANCIO VERO

Azienda Italia, l’associazione nata con lo scopo di suggerire politiche di coesione che favoriscano la creazione di valore e benessere diffusi per l’intera comunità, ha reso pubblico in un Documento strategico le idee e i progetti con cui si propongono al governo alcuni interventi immediati da mettere in atto nei primi 100 giorni del post Covid-19. Accanto a queste, anche il Piano Strategico Italia 2050, un dossier strategico denso di proposte concrete per delineare lo sviluppo del Paese nei prossimi 30 anni. L’obiettivo è scongiurare il baratro, riportando il dialogo sul mondo del lavoro e l’impresa al centro della vita pubblica e restituendo all’Italia il ruolo di leader innovativo, culturale e imprenditoriale, punto di riferimento nel panorama europeo. Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori dipendenti, ricercatori, studenti, imprenditori: sono questi i migliaia di protagonisti dell’Associazione che si propone di rispondere a necessità imprescindibili per una rilancio complessivo e strutturale del Paese: politiche sociali, ecosistemi di business, ambiente, infrastrutture, ricerca e cultura.“E’ venuto il momento per chi ha competenza e passione di rimboccarsi le maniche e dare al Paese un contributo concreto in termini progettuali, spostando il focus sulla politica nel senso più alto del termine. Azienda Italia rimette all’attenzione del decisore pubblico la centralità del tessuto produttivo, mai così colpito e per la prima volta chiamato ad assumere la responsabilità di risollevare il Paese, con la forza del lavoro”, dichiara il Presidente e responsabile relazioni istituzionali di Azienda Italia, Karim Shahir Barzegar.“Concreti, pragmatici e propositivi. Questi siamo noi di Azienda Italia: donne e uomini che si uniscono oggi allo scopo di valorizzare una offerta qualificata di idee e soluzioni non solo per contrastare la crisi, ma per guardare avanti, con una vision rivolta al futuro capace di stabilizzare le riforme strutturali necessarie per tornare a crescere e conquistare il ruolo di leader che ci spetta in Europa e nel mondo”, dichiara Andrea F. Minazzi, Segretario e responsabile delle relazioni esterne di Azienda Italia.