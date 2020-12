Conte, il retroscena da Palazzo Chigi: crisi di governo ora sarebbe follia

Mattinata di fuoco a Palazzo Chigi: i postumi della battaglia "campale" di ieri non sono ancora stati riassorbiti e si cerca di riordinare le idee. Nell'inner circle del premier si ribadisce che "verrà fatto ogni sforzo per capire le ragioni degli altri ma non si crede a una crisi di governo che in un momento storico complicato come quello attuale finirebbe solo per allontanare di più cittadini e istituzioni". Questi i ragionamenti che il premier Conte va facendo ai fedelissimi in queste ore. In più, sulla scrivania di Conte è appena arrivato un sondaggio riservatissimo che riguarderebbe la posizione degli italiani circa una eventuale crisi di governo: ebbene, un'amplissima parte degli intervistati (quasi il 60%) sarebbe contraria ad aprire la crisi di governo in questo momento. Pensano che sarebbe un "grave errore". E da Palazzo Chigi ribadiscono: "Settimane senza governo in un momento così, con l'approvazione del bilancio in corso, la pandemia e i piani del recovery da presentare a Bruxelles" sarebbe sempolicemente una follia. "Spero che nessuno sia così pazzo da aprire una crisi in un momento del genere" il refrain. E il pensiero va subito ad agosto dello scorso anno, quando il Premier "strapazzò" senza troppi complimenti Matteo Salvini in parlamento. Chi sarà il prossimo?