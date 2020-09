Palazzi & potere

"Credo" non ci sia "nessuna"probabilità che il premier Giuseppe Conte si dimetta in caso disconfitta dell’area di governo alle regionali: "Il patto dipotere su cui si fonda il Governo delle quattro sinistre prescinde dalla volontà dei cittadini. Proprio perchè sanno di essere in minoranza rimangono incollati alle posizioni che non riotterranno mai più". Così Silvio Berlusconi, che ieri ha lasciato il San Raffaele, intervistato da "Il Gazzettino".