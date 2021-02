Conte ritorna in Università. Ma la sua lezione fa già discutere

Giuseppe Conte torna in Università. E la sua prima lezione, che si terrà domani via web e trasmessa su diversi canali dell'Ateneo fiorentino, sta già diventando un caso, scrive Il Giornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-conte-ritorna-universit-sua-lezione-fa-gi-discutere-1926611.html). Sul sito dell'Università di Firenze si legge che, dopo un incontro con il rettore Luigi Dei, "terrà una lezione per gli studenti della Scuola di Giurisprudenza in diretta video streaming – senza pubblico presente - (ore 15.30)". Ma il tema, secondo quanto rivelato dai deputati di Fratelli d'Italia, sarà politico. L'ex premier, infatti, dovrebbe parlare "della sua esperienza di governo". Inoltre, il suo intervento potrebbe rischiare di diventare un evento completamente separato rispetto all'anno accademico, anche se il rettore Dei aveva precisato: "Ho sentito Giuseppe Conte, lo vedrò la prossima settimana e il primo marzo tornerà ad insegnare da noi, diritto privato oppure civile. Mi ha detto che ha molta nostalgia degli studenti, mi è parso avesse voglia di tornare all'Università, ama molto la parte didattica del nostro lavoro".