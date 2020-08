Coronavirus, anche una deputata di Forza Italia positiva al virus

Dopo il deputato del M5S Stefano Vignaroli, è il turno di Elvira Savino. Anche lei, deputata di Forza Italia, ha trascorso le vacanze in Sardegna. "Cari amici - ha esordito su Facebook -, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19. Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento".