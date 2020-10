Coronavirus, Campania verso il lockdown?

Continua a salire l’allarme coronavirus in Italia. Il bollettino di venerdì 9 ottobre rilasciato dal ministero della Salute non promette nulla di buono al punto che Vincenzo De Luca parla già di lockdown al raggiungimento dei mille contagi al giorno per la sua Campania. La Lombardia è tornata davanti a tutti per contagi giornalieri avvicinando quota mille (983), mentre la Campania è salita a 769 (63 ricoveri in terapia intensiva, dove i posti sono circa un centinaio in tutta la regione).