Coronavirus, ci mancava pure la patente per spostarsi in Italia

Prima il personale sanitario, poi gli ultra ottantenni e infine le fasce più giovani della popolazione. E' questo il piano che vorrebbe seguire il governo per la vaccinazione contro il Covid. Dopo la prima dose, verranno fatti dei test immunologici per vedere se il vaccino ha funzionato; in caso contrario verrà ripetuta la somministrazione. I vaccini poi saranno registrati, sia per tenere traccia a di tutte le persone che hanno avuto la somministrazione, sia per rilasciare dei patentini di avvenuta vaccinazione, che potrebbero essere richiesti per gli spostamenti, in Italia e da uno Stato all’altro.