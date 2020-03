Coronavirus, Diario di guerra: Vasco Rossi, Berlusconi e Agnelli...

Per la serie: le condanne all'italiana...

Denunciati perche' sorpresi fuori casa senza motivo in violazione delle disposizioni governative per l'emergenza coronavirus: arrivano i primi ricorsi. I militari gli hanno contestato la violazione dell'art. 650 cp perche' non ha rispettato la prescrizione del decreto del Dpcm dell'11 marzo scorso sulle misure urgenti per il contenimento del contagio. Per la violazione penale l'uomo dovra' comparire davanti al giudice. Tramite il legale si opporra' al momento dell'emissione del decreto penale di condanna che prevede una pena pecuniaria, in sostanza una multa. "Si puo' fare opposizione spiega l'avvocato, e chiedere l'oblazione, vale a dire il pagamento della meta' del massimo della pena". La sanzione penale sara' convertita in sanzione amministrativa e non costituira' un precedente penale con effetti sulla 'fedina'.

Coronavirus: da Berlusconi 10mln per terapia intensiva Milano. Era ora. Proprio come auspicato nei giorni scorsi da queste colonne. Ben fatto Presidente!

La Francia non esclude l'ipotesi di nazionalizzare le grandi aziende se l'emergenza coronavirus lo rendesse necessario. E' l'annuncio del ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, che in una conferenza telefonica con la stampa di Parigi ha spiegato: "Non esitero' a usare tutti i mezzi disponibili per tutelare le grandi compagnie francesi. E possiamo farlo - ha sottolineato - con la ricapitalizzazione, prendendo una partecipazione, o posso anche usare il termine 'nazionalizzazione' se necessario". Capito mi hai?

Vasco Rossi partecipa alla raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Sant'Orsola di Bologna per il sostegno al personale sanitario. Lo ha rivelato lui stesso, in una serie di 'storie' pubblicate su Instagram. "Il momento e' duro e la faccenda e' seria, intanto ho deciso di sostenere con una donazione questa raccolta fondi", racconta il rocker: "I contributi vanno a sostegno del personale ospedaliero e invito chi puo' e chi vuole a contribuire". Finalmente! Questo è il Vasco che ci piace.

Le autorità iraniane hanno disposto la scarcerazione di 85mila detenuti come misura per contenere la diffusione del nuovo coronavirus nella Repubblica islamica. Si salvi chi può...

La recessione globale "e' qui e ora". L'avvertimento e' di Standard & Poor's Global rating, secondo cui il Pil mondiale salira' quest'anno di appena l'1-1,5% "con rischi fortemente al ribasso". La recessione globale "e' qui e ora". Complimenti ai super consulenti di Standard & Poor's per la clamorosa scoperta dell'acqua calda.

Chiude anche Lourdes, il santuario dei miracoli. Allora vuol dire che stavolta sarà proprio brutta...

Coronavirus: famiglia Agnelli, 10 milioni per emergenza. Bene, adesso si che cominciamo a ragionare. Proprio come auspicato nei giorni scorsi da questo giornale. Adesso all'appello manca solo De Benedetti...

Coronavirus: Speranza, medici vanno protetti. "Si prendono cura di noi, difenderli con migliori dispositivi". Caro ministro, te ne accorgi soltanto ora?