Coronavirus, il governo sta mandando a sbattere la nazione: fallimento totale

"Arrivano pazienti Covid da ogni parte, in tutte le regioni. Sono stati commessi errori madornali, chiediamo al governo le scuse non con le parole ma con cambi di rotta efficaci perché stanno mandando a sbattere la nazione. E' un fallimento abissale". Lo dice all'Adnkronos Mario Balzanelli, direttore della società italiana sistema 118, coordinatore del Set 118 di Taranto, rispondendo a una domanda sul decesso di un soccorritore del 118 della Sanitaservice di Foggia. "Nico, soccorritore del 118, ci lascia, a 48 anni", ha scritto Balzanelli su facebook. "Ucciso da Covid-19. Un abbraccio forte, a titolo personale, ed in nome della Sis 118, alla famiglia. Nico lascia la moglie ed una figlia. Grazie Nico. Gli eroi sono quelli come te. I martiri anche. Adesso non sono nello stato d'animo di considerare altro".