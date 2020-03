Coronavirus, il Vaticano scarica Conte: il Premier ai titoli di coda

Sentite cosa scrive il Tempo: "Per il Quirinale Giuseppi è uno yogurt scaduto e l'addio è ormai scritto". Insomma, scaricato dal Colle e da Sergio Mattarella. E perché? "Non solo per la sua incapacità di gestione del coronavirus, per l'isolamento internazionale e per la crisi economica in cui ha gettato l'Italia, ma semplicemente perché non sa governare". Anche il Vaticano avrebbe scaricato Conte. "Seppure il virus ha allontanato ogni possibile finestra elettorale da mesi, riservatamente, al Colle vengono testati alcuni nomi. Si sussurra che Mattarella potrebbe anche chiedere all'ex avvocato degli italiani per senso dello Stato di fare un passo indietro e diventare così una riserva della Repubblica, visto che dalle cancellerie internazionali non arrivano più segnali di gradimento e anche dell'agenda 2023 è rimasto solo il titolo. Perfino il desk italiano della Segreteria di Stato vaticana in una nota interna ha fatto notare, non solo al Santo Padre, che il presidente Conte è stato allarmista quando doveva essere cauto e troppo rassicurante quando la situazione economica è uscita dal controllo. Nel lessico della Chiesa, una bocciatura senza appello".