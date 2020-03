Coronavirus, l'Università di Harvard boccia senza appello il governo Conte

Harvard Business Review, la rivista dell'università più importante al mondo, ha pubblicato un’analisi su quanto fatto dal governo Conte in risposta al Coronavirus. La bocciatura per il governo italiano è senza appello. Per gli studiosi statunitensi, ciò che è avvenuto in Italia è “un fallimento sistematico nell’assorbire e agire rapidamente ed efficacemente in base alle informazioni esistenti, piuttosto che una completa mancanza di conoscenza di ciò che dovrebbe essere fatto”, tanto più che c’era già stato l’esempio della Cina. “Alla fine di febbraio, alcuni importanti politici italiani si sono impegnati in strette di mano pubbliche a Milano per sottolineare che l’economia non dovrebbe andare nel panico e fermarsi a causa del coronavirus”. Lo studio fa riferimento soprattutto alla campagna #MilanoNonSiFerma e al caso di Nicola Zingaretti, che organizzò un aperitivo nel centro di Milano per poi risultare positivo al covid-19.“

Sbagliata anche la scelta di adottare vari decreti in modo progressivo: “Innanzitutto, non era coerente con la rapida diffusione esponenziale del virus. I ‘fatti sul campo’ in qualsiasi momento non erano semplicemente predittivi di quale sarebbe stata la situazione pochi giorni dopo. Di conseguenza, l’Italia ha seguito la diffusione del virus piuttosto che prevenirlo. In secondo luogo, l’approccio selettivo potrebbe aver involontariamente facilitato la diffusione del virus”.

https://hbr.org/2020/03/lessons-from-italys-response-to-coronavirus